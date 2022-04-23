Порошенко призвал Канаду принять акт о ленд-лизе и предложил включить Христю Фриланд в Совет финансовых доноров Украины

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция «Европейская солидарность») поблагодарил правительство Канады за поддержку Украины и призвал Канаду принять акт о ленд-лизе для Украины.

«Нам необходим акт о ленд-лизе. Именно такой, какой был во время Второй мировой войны. Необходимым сегодня является все – от продовольствия до амуниции, включая тяжелое оружие, тяжелые гаубицы, тяжелые минометы, боеприпасы. И это то, что может изменить правила игры в этой войне. Можете себе представить, что будущее мира зависит всего от 300 танков, 1000 бронемашин, 500 гаубиц и 100 истребителей», — цитирует слова Порошенко, сказанные им в эфире телеканала CBC News, пресс-служба «Евросолидарности» в субботу.

По его словам, при таких условиях очень важны скоординированные усилия и мировая солидарность с Украиной, которые способны укрепить Украину для того, чтобы выбросить российские войска с территории Украины.

«Во время встречи стран Группы семи Христя Фриланд (заместитель премьер-министра Канады — ИФ) была одной из тех, кто выступил с инициативой предоставления Украины финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов. Думаю, это прекрасная идея, если бы Христя Фриланд была в составе Совета доноров для сопровождения использования этих средств. Для направления их на соответствующие реформы. С тем, чтобы послевоенная Украина была и лучше, и сильнее, и еще более демократической, европейской, и еще более свободной страной», – подчеркнул Порошенко.

Он также пригласил Христю Фриланд и Джастина Трюдо посетить Украину.

«Кристя, мы ждем вас в Украине. Это очень важное время для визита вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, также очень хорошим другом Украины и моим хорошим другом», – подытожил нардеп.