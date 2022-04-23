Понад 300 жителів Маріуполя депортували до Владивостоку, — радник мера

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили по школах та гуртожитках», — йдеться у повідомленні

За його інформацією, у подальшому планується розміщення у різних населених пунктах Приморського краю

«Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України — депресивні регіони Росії», — додав радник мера.

Він зазначив, що цинізм полягає у тому, що у Приморському краї для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові заняття у пункті тимчасового перебування, бо, як заявляє представник місцевої влади, в українських дітей «є проблеми з російською мовою».

«Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації», — наголосив Андрющенко.