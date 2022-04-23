Майкл Кофман — у Кремля недостаточно сил для проведения операции на Донбассе, а ВСУ становятся сильнее Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей, серед них — тримісячна дитина » Польща надала Україні озброєння на понад $1,6 млрд, — Моравецький З початку повномасштабної війни РФ проти України Польща передала українцям озброєння на близько 7 млрд злотих Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає речник уряду Пьотр Мюллер. «Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих, — заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції з ініціативи #StopRussiaNOW. Це понад $1,6 млрд на захист українського, польського та європейського суверенітету!» — наголосив він. Нагадаємо, Польща готова передати США всі винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін.