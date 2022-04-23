Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб створити ще більше потрібної зброї для України

Згідно з опублікованим у п’ятницю урядовим веб-сайтом, Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб прискорити виробництво та створити більше потужностей для перевіреної ефективної зброї, яка вимагає мінімальної підготовки та може бути швидко експортована в Україну
Про це пише Reuters.
Міністерство оборони опублікувало запит на інформацію на сайті SAM.gov, який мав початковий термін відповіді 6 травня, і шукав інформацію про озброєння або комерційні можливості, пов’язані з протиповітряною обороною, протиброньовою обороною, протипіхотною обороною, береговою обороною, контрбатареєю, безпілотними повітряні системи та засоби зв’язку, такі як радіо або супутниковий Інтернет.
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