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Пентагон: настав час говорити про безпеку України поза війною

Очільник Пентагону США Ллойд Остін проведе низку зустрічей з учасниками Консультаційної групи з оборони України. Обговорення відбудуться 26 квітня на базі Рамштайн в Німеччині, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Остін обговорить з міжнародними партнерами «потреби України на найближчий час а також забезпечення поваги та розвитку суверенітету та безпеки України на довгострокову перспективу», наголосив посадовець.

Серед тем — хід воєнних дій і новий російський напад на сході України, розвиток військово-промислового комплексу а також більш довгостроковий погляд на розбудову оборони України.

«Ми вважаємо, що настав час говорити про безпеку України поза питаннями війни, яка йде зараз», — додав посадовець.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів для України. Новий пакет оборонної допомоги включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.

23 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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