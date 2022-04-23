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Окупанти шоковані опором та бояться ЗСУ навіть в окупованих містах: СБУ перехопила нову розмову

Російські військові бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати

Про це свідчить розмова окупанта зі співслуживцем, яку опублікували в СБУ.

«Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні», – розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо самі командири – бояться залишатися навіть в «тилу». Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

«Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут», – каже окупант.

23 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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