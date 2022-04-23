Маріуполь: з’явилося нове відео з підземелля «Азовсталі»

Джерело: сторінки «Азова» у соцмережах
Деталі: Як випливає зі слів людей, запис зроблено 21 квітня. У підвалі в основному жінки та діти — від немовлят до підлітків 14 років. Вони майже 2 місяці перебувають у цьому підземеллі, без можливості подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити необхідні життєві потреби.
Діти дякують військовим за підтримку і їжу (на відео зафіксовано, що бійці принесли смаколиків –ред.). Вони зізнаються, що дуже хочуть побачити сонце, обійняти рідних.
Leave a Reply