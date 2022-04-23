Майкл Кофман — у Кремля недостаточно сил для проведения операции на Донбассе, а ВСУ становятся сильнее

У Кремля недостаточно сил для проведения операции на Донбассе, а ВСУ становятся сильнее и готовы будут проводить масштабные контратаки, пишет Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана.

По его словам российские войска уже сейчас серьезно измотаны, при этом значительных дополнительных резервов для наступления у них пока не наблюдается. Серьезно проблемой для армии РФ остается Мариуполь, который все еще оттягивает на себя значительные силы.

По мнению аналитика, российское полномасштабное наступление может выдохнуться уже через 4 дня, в связи со слабыми резервами и подготовкой. Кроме того Кофману кажется странным, что тактика и стратегия действий российских войск практически пока не поменялась и все еще остается уязвимой.

«Я думаю, что без общенациональной мобилизации русских Донбасс — это последнее крупное наступление, которое российские военные могут предпринять, учитывая нынешнее состояние и доступность сил. Удастся это или потерпит неудачу, российские вооруженные силы будут в значительной степени истощены с точки зрения наступательного потенциала.

Российская атака до сих пор выглядит как наступление на Славянск из Изюма, сжатие Северодонецкого выступа и продвижение на юго-запад от Изюма (к западу от Краматорска) с целью частичного охвата позиций ВСУ в северной части Донбасса.

Это рискованная операция. Силы ВСУ усиливают позиции вокруг Харькова и атакуют, создавая угрозу российским наземным коммуникациям для этого наступления. Российские войска понесли большие потери в живой силе и технике, а боеспособных формирований стало гораздо меньше. Войска Южного военного округа потрепаны за 2 месяца боев. Это означает, что больший оперативный охват, вероятно, ими невозможен.»

Майкл Кофман считает, что в ближайшей перспективе оккупационные войска РФ будут вынуждены оставить Херсон, где ВСУ ведет успешные бои. Украина перебрасывает подкрепления в Запорожье, Донбасс и Харьков, получает новое вооружение и силы. Россия не имела успеха в нарушении логистики украинских войск и наземных коммуникаций с Донбассом. Это означает, что успех России в лучшем случае маловероятен, и ВСУ скоро будут в состоянии начать контрнаступление в этом регионе.

Также аналитик отмечает, что расширение поддержки Украины за счет бронетехники, танков и артиллерии позволит Украине восполнить потери и вооружить резервные бригады (особенно артиллерией и боеприпасами, которые нужны сейчас Украине для наступления). Отсюда и общая траектория соотношения сил в этой войне не в пользу России, что приведет к изменению на Востоке и Юге в пользу Украины.

ПС — добавлю немного от себя. Судя по последним событиям в районе Херсона, ситуация вокруг российской группировки значительно осложнилась, особенно после ликвидации оперативного штаба войск 49-й армии, где было ликвидировано одновременно 2 или 3 (!) генерала и до десятка офицеров оперативного командования. В дополнение к этому, появилась информация, о значительно измотанных войсках в районе Изюма у противника. И хоть они еще имеют определенное численное преимущество, а также преимущество в танках и артиллерии, этого уже возможно недостаточно для полномасштабной операции.

На север от Харькова в это же время проведена успешная операция ВСУ, которая ставит под удар часть коммуникаций российских оккупационных войск. Все это в комплексе еще не склонило чашу весов в пользу украинских сил, но дело к тому идет. И идет достаточно быстро в том числе благодаря стремительным поставкам вооружений союзников. Пока же шансы сторон приблизительно равны и все решится в течении ближайших трех недель.

Виталий Рождаев