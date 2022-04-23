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Ліквідовано 21 160 окупантів, 854 танки

З початку повномасштабної агресії проти України росіяни втратили 21 160 військових загиблими, 854 танки, 177 літаків, 154 вертольоти та 403 артилерійські системи

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 квітня орієнтовно склали:

особового складу — 21 600 осіб ліквідовано

танків ‒ 854 одиниць

бойових броньованих машин ‒ 2205

артилерійських систем – 403

РСЗВ — 143

засоби ППО  — 69

літаків – 177

гелікоптерів – 154

автомобільної техніки — 1543

кораблі /катери  — 8

цистерн з ПММ — 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 182

Спеціальна техніка — 27

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4

23 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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