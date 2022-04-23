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Сегодня из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей Україна отримає високоточні далекобійні снаряди Excalibur для 155-мм гаубиць » Ліквідовано 21 160 окупантів, 854 танки З початку повномасштабної агресії проти України росіяни втратили 21 160 військових загиблими, 854 танки, 177 літаків, 154 вертольоти та 403 артилерійські системи Про це Генштаб ЗСУ повідомив у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 квітня орієнтовно склали: особового складу — 21 600 осіб ліквідовано танків ‒ 854 одиниць бойових броньованих машин ‒ 2205 артилерійських систем – 403 РСЗВ — 143 засоби ППО — 69 літаків – 177 гелікоптерів – 154 автомобільної техніки — 1543 кораблі /катери — 8 цистерн з ПММ — 76 БПЛА оперативно-тактичного рівня — 182 Спеціальна техніка — 27 Пускові установки ОТРК/ТРК — 4