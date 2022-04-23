Ліквідовано 21 160 окупантів, 854 танки

З початку повномасштабної агресії проти України росіяни втратили 21 160 військових загиблими, 854 танки, 177 літаків, 154 вертольоти та 403 артилерійські системи
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 квітня орієнтовно склали:
особового складу — 21 600 осіб ліквідовано
танків ‒ 854 одиниць
бойових броньованих машин ‒ 2205
артилерійських систем – 403
РСЗВ — 143
засоби ППО — 69
літаків – 177
гелікоптерів – 154
автомобільної техніки — 1543
кораблі /катери — 8
цистерн з ПММ — 76
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 182
Спеціальна техніка — 27
Пускові установки ОТРК/ТРК — 4
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