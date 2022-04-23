Концерн Rheinmetall звернувся до уряду Німеччини за дозволом на постачання 100 БМП Marder до України

Про це повідомляє DW.

За даними Welt am Sonntag, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім канцлера Олафа Шольца, входять міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції.

Найближчими днями цей орган має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини до України. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку повномасштабної російської агресії.

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