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Израиль подвергся ракетным атакам из сектора Газа

В ночь на 23 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено три ракеты

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что с интервалом в несколько часов было совершено две атаки.

«Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала на территории Израиля, другая — на палестинские территории. Когда террористы запускают ракеты, они подвергают опасности жизнь мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев», — сообщили в израильской армии. .

Куда упала выпущенная позже третья ракета не уточняется.

23 апреля, 2022 | Category: Израиль, Новости

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