Израиль подвергся ракетным атакам из сектора Газа

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что с интервалом в несколько часов было совершено две атаки.

«Из Газы по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала на территории Израиля, другая — на палестинские территории. Когда террористы запускают ракеты, они подвергают опасности жизнь мирных жителей — как израильтян, так и палестинцев», — сообщили в израильской армии. .

Куда упала выпущенная позже третья ракета не уточняется.