Британська розвідка не побачила значних успіхів у російських військ за добу

Незважаючи на посилену активність, російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України.
Про це йдеться в оприлюдненому в суботу розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, повідомляє «Європейська правда».
Зусиллям росіян продовжують перешкоджати українські контратаки, зазначили у відомстві.
Незважаючи на заявлене Росією завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі, заявили у британській розвідці.
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