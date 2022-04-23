Британська розвідка не побачила значних успіхів у російських військ за добу

Незважаючи на посилену активність, російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України.

Про це йдеться в оприлюдненому в суботу розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, повідомляє «Європейська правда».

Зусиллям росіян продовжують перешкоджати українські контратаки, зазначили у відомстві.

Незважаючи на заявлене Росією завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі, заявили у британській розвідці.

Крім того, російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність досягти помітного прогресу.