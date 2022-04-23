Більшість «народної міліції ДНР» знищено у Маріуполі

Включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ ДНР» і курсантами «Донецької академії МВС». Про це сьогодні, 23 квітня 2022 року, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України, інформує Еспресо.TV.

Українськими військовими розвідниками встановлено, що за час участі у бойових діях «МВС ДНР» зазнало великих втрат:

Маріупольський напрямок:

до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

понад 2800 чол. санітарні втрати;

Інші напрямки:

близько 500 чол. безповоротні втрати;

близько 2100 чол. санітарні втрати.

Як наслідок, «брак «правоохоронців» призвів до погіршення ситуації з підтримкою «громадського правопорядку» і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію», наголошують у ГУР МО України.

«Міністр внутрішніх справ ДНР» ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника «Донецької академії МВС» та начальників апарату «ВВ МВС» за фактом втрат серед особового складу», — зазначається у повідомленні.