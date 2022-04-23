Бельгія вирішила передати Україні артилерію

Бельгія може передати протитанкові ракетні комплекси та, можливо, самохідні артилерійські установки натівського калібру.

Про це інформує Мілітарний.

Місцеве бельгійське видання VRT News повідомило, що уряд країни вирішив продовжити постачання зброї до України.

“До цього часу бельгійські поставки в Україну включали лише дрібніші товари, такі як боєприпаси, шоломи, бронежилети та легку зброю. Але оскільки війна на сході України загострюється, ряд країн, включаючи США, Канаду, Велику Британію та Нідерланди, пообіцяли більше. Бельгія тепер йде цим шляхом з п’ятою поставкою” – йдеться у повідомленні.

Розрахунок ПТРК Milan. Фото з відкритих джерел

Щоправда не вказується, яку саме зброю збирається Бельгія передати Україні, але, за даними видання Le Soir, це мають бути протитанкові комплекси Milan, а також гаубиці M109 155 мм калібру.

Прем’єр-міністр Бельгії відмовився коментувати тип озброєння, яке країна збирається передати Україні, та умови її постачання.

Також він оцінив загальну бельгійську військову допомогу Україні в 76 мільйонів євро, включаючи всі поставки зброї українській армії з 24 лютого.

Боєць озброєний кулеметом FN Minimi Mk3. Фото: FN Herstal

Раніше повідомлялося, що Бельгія розглядає можливість поставки в Україну 5000 автоматів виробництва FN Herstal та 3800 тонн пального і засоби захисту.