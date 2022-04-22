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З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21,2 тис. військових

З 24 лютого до 22 квітня окупанти втратили в Україні близько 21,2 тис. військових, 2162 бронемашини, 838 танків, 397 систем артилерії, 176 літаків і 153 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу — близько 21 200 осіб;
  • танків — 838 од.;
  • бойових броньованих машин — 2162 од.;
  • артилерійських систем — 397 од.;
  • РСЗВ — 138 од.;
  • засобів ППО — 69 од.;
  • літаків — 176 од.;
  • гелікоптерів — 153 од.;
  • автомобільної техніки — 1523 од.;
  • кораблів/катерів — 8 од.;
  • цистерн із ПММ — 76 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 172 од.;
  • спеціальної техніки — 27 од.;
  • пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.

 

22 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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