З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21,2 тис. військових

З 24 лютого до 22 квітня окупанти втратили в Україні близько 21,2 тис. військових, 2162 бронемашини, 838 танків, 397 систем артилерії, 176 літаків і 153 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу — близько 21 200 осіб;
- танків — 838 од.;
- бойових броньованих машин — 2162 од.;
- артилерійських систем — 397 од.;
- РСЗВ — 138 од.;
- засобів ППО — 69 од.;
- літаків — 176 од.;
- гелікоптерів — 153 од.;
- автомобільної техніки — 1523 од.;
- кораблів/катерів — 8 од.;
- цистерн із ПММ — 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 172 од.;
- спеціальної техніки — 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.
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