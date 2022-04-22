У Запорізькій області впав літак АН-26 – є постраждалі Польський пекар приїхав до Бучі, щоб пекти хліб для українців » З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21,2 тис. військових З 24 лютого до 22 квітня окупанти втратили в Україні близько 21,2 тис. військових, 2162 бронемашини, 838 танків, 397 систем артилерії, 176 літаків і 153 гелікоптери Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила: особового складу — близько 21 200 осіб;

танків — 838 од.;

бойових броньованих машин — 2162 од.;

артилерійських систем — 397 од.;

РСЗВ — 138 од.;

засобів ППО — 69 од.;

літаків — 176 од.;

гелікоптерів — 153 од.;

автомобільної техніки — 1523 од.;

кораблів/катерів — 8 од.;

цистерн із ПММ — 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 172 од.;

спеціальної техніки — 27 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.