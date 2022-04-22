В Белом доме избрали координатора поставок оружия и амуниции в Украину

В Белом доме определили чиновника, который будет заниматься координацией поставок оружия и амуниции в Украину. Им стал генерал-полковник в отставке Терри Вольф, передает CNN.

Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать помощь в области безопасности, которую США и их партнеры предоставляют Украине, пишет Cуспільне.

«Его опыт в должности заместителя в Глобальной коалиции для победы над ИГИЛ будет удивительным, чтобы убедиться, что эта коалиция сохранит динамику», — отметил один из чиновников в беседе с журналистами CNN.

У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США. В США считают, что кандидатура Тери Вольфа верна, чтобы «убедиться, что Украина получит необходимое оружие, чтобы победить кровавую захватническую войну России».