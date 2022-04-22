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Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма

Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 22 апреля сообщает, в частности, что российские части пытаются пробиваться дальше на юг от города Изюм, пытаясь окружить донбасскую группировку украинских войск.

«На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонно-тактических групп […] Враг совершает попытки вести настпление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубравного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже», — говорится в сводке.

Заводы находятся к западу от Изюма, Дубравное — к югу от него и всего в паре десятков километров на северо-запад от агломерации Славянска-Краматорска, а с востока к ней россияне пытаются пробиться со своих территорий Луганской и Донецкой областей.

Коротко о других пунктах сводки:

  • Россияне по-прежнему частично блокируют Харьков силами до семи БТГ и продолжают обстреливать позиции украинцев и город.
  • На всех восточных участках фронта россияне в прошедшие сутки активизировались и атакуют, в частности, в районах Заречного, Рубежного, Попасной, Новотошковского, Марьинки.
  • Всего на территории Донецкой и Луганской областей за сутки были отбиты десять атак, уничтожены шесть танков, восемь других бронемашин, пятнадцать автомобилей и четыре артиллерийские системы.
  • На Запорожском направлении противник наращивает силы и выстраивает логистику.
  • Генштаб также повторяет сообщение о том, что за день украинцы сбили 15 летательных аппаратов противника (подробнее — см.ниже в ленте).
22 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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