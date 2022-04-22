Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма

Генштаб украинских вооруженных сил в сводке на утро 22 апреля сообщает, в частности, что российские части пытаются пробиваться дальше на юг от города Изюм, пытаясь окружить донбасскую группировку украинских войск.

«На Изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонно-тактических групп […] Враг совершает попытки вести настпление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубравного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже», — говорится в сводке.

Заводы находятся к западу от Изюма, Дубравное — к югу от него и всего в паре десятков километров на северо-запад от агломерации Славянска-Краматорска, а с востока к ней россияне пытаются пробиться со своих территорий Луганской и Донецкой областей.

Коротко о других пунктах сводки: