Стало відомо, як відбувалось доставка необхідного у Маріуполь

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси.
Джерело: інтерв’ю Данілова «Українській правді»
Пряма мова Данілова: «Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли».
Деталі: Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але «вона там ніколи не була легкою». Він додав, що оборонці Маріуполя «відтягують на себе велике угрупування російських військ».
«Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили», – підсумував секретар РНБО.
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