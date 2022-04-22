Стало відомо, як відбувалось доставка необхідного у Маріуполь

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси.

Джерело: інтерв’ю Данілова «Українській правді»

Пряма мова Данілова: «Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли».

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але «вона там ніколи не була легкою». Він додав, що оборонці Маріуполя «відтягують на себе велике угрупування російських військ».

Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста «робиться все, що можливо і неможливо».

«Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили», – підсумував секретар РНБО.