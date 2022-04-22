США розробили безпілотник, схожий на Switchblade, спеціально для потреб України

Пентагон заявив, що ВПС США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для задоволення вимог України.
Про це розповів журналістам представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.
Кірбі сказав, що ВПС США розробили нову систему безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost для задоволення потреб України. 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який в четвер оголосив президент Джо Байден.
«Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги», — сказав журналістам Кірбі.
Він також сказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США «проробляє» ці вимоги з українськими військовими.
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