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Штурм «Азовсталі» призведе до значних втрат російських військ, – Міноборони Великої Британії

У британській розвідці вважають, що рішення Путіна заблокувати сталеливарний завод «Азовсталь», ймовірно, вказує на бажання стримати український опір у Маріуполі. Таким чином він хоче вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на сході України

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

У міністерстві зазначають, що повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їх загальну бойову ефективність.

«На сході Донбасу тривають важкі обстріли і бої, оскільки Росія прагне просунутися далі до населених пунктів, включаючи Красний Лиман, Барвінкове, Лиман і Попасну, в рамках своїх планів в регіоні», – зазначили в Міноборони Великої Британії.

22 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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