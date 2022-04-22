Штурм «Азовсталі» призведе до значних втрат російських військ, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

У міністерстві зазначають, що повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їх загальну бойову ефективність.

«На сході Донбасу тривають важкі обстріли і бої, оскільки Росія прагне просунутися далі до населених пунктів, включаючи Красний Лиман, Барвінкове, Лиман і Попасну, в рамках своїх планів в регіоні», – зазначили в Міноборони Великої Британії.