Шольц: Я против ембарго на росийский газ

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведёт лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. «Если бы Путин воспринимал экономические аргументы, он бы никогда не начал бы эту безумную войну», — сказал Шольц в интервью Der Spiegel.

По словам Шольца, власти Германии хотят избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда бы не открылись. В результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта, добавил Шольц.

Накануне министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привезти к остановке экономики нескольких стран.

Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно – прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива и росту цен на энергоносители для граждан.

Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.