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Шмигаль: відновлення України буде коштувати щонайменше $600 млрд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін разом зі світовими експертами розробляє план відновлення України. На післявоєнну відбудову країни буде потрібно щонайменше $600 млрд

Про це він розповів під час Spring Meetings-2022, що проводилась Світовим банком і Міжнародним валютним фондом.

За його словами, збиток для української економіки через вторгнення РФ і війни вже склав понад $500 млрд. Згідно з прогнозами, в 2022 році ВВП може впасти від 30 до 50%.

«Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступного пів року», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що Україна бачить одним з механізмів такої підтримки спеціальні права запозичення, емітовані МВФ.

«Закликаємо, аби наші міжнародні партнери надали 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. Так ми зможемо й надалі виконувати свої соціальні зобов’язання, підтримувати бізнес, відновлювати критичну інфраструктуру», — сказав він.

Шмигаль додав, що в довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше $600 млрд. Тому за дорученням Президента України Володимира Зеленського, уряд разом зі світовими експертами вже розробляє такий план відновлення.

22 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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