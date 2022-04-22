Росія завершує підготовку до атаки на Донбасі – Міноборони

Армія РФ завершує визначення вигідних місць для завдання ударів на Донбасі.

Про це повідомив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник.

“Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках”, – сказав він.

Найбільша активність окупантів спостерігається у напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєвєродонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, а також на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк.