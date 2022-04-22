Президент Зеленский: решающая битва за нашу землю еще впереди

КИЕВ – Украина предложила несколько вариантов для деблокирования жителей и военных в Мариуполе, в том числе с участием посредников, а также в формате обмена ранеными, но Россия на это не согласна, сказал президент.

Об этом 21 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

Он отметил, что дипломатическим путем можно деблокировать людей скорее, и Украина предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также в формате обмена ранеными, но Россия на это не согласна.

Владимир Зеленский подчеркнул, что освободить гражданских и военных из заблокированного российскими войсками Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации военного пути нужно оружие, которого сейчас недостаточно, и помощь наших партнеров, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы бы очень хотели сохранить жизнь, для этого нужна эта техника, ее не хватает», – сказал он. «Вопрос вооружения – самое главное и важное. Да, говорили и о финансах, которые могут поддержать наших пенсионеров, о социальной поддержке, где партнеры могут помочь нам. Потому что экономика во время войны – это не об экономике. Это как закрывать те или иные дыры. Это сложная история. Но без оружия ничего не будет: никакой экономики, никаких пенсий, никаких зарплат. Потому что некого будет защищать. Пока мы поднимаем вопрос, чтобы было чем защищать наше население», – заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Украину ждут «решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс».

Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь»

Во время рабочей встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин приказал отменить и назвал «нецелесообразным» предлагаемый штурм промышленной зоны комбината «Азовсталь», на территории которого находятся украинские военные.

«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – заявил президент России Владимир Путин, сообщает 21 апреля Российская газета.

Он приказал министру обороны заблокировать «эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», однако сказал, что российская сторона гарантирует жизнь тем, кто сложит оружие.

Сергей Шойгу отметил, что на территории завода блокированы более двух тысяч украинских военных.

Заявление Владимира Путина по поводу «Азовстали» означает, что российские войска не могут физически захватить предприятие, а также, вероятно, то, что Россия отвела часть своих войск на север Украины, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Путин «обнаружил заботу о русских солдатах». Это значит, что они не могут физически взять «Азовсталь». Они это сообразили. Они понесли огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод», – сказал во время брифинга Алексей Арестович, сообщает 21 апреля Радио Свобода.

Мариуполь разрушен на 95%

Украинская армия продолжает оказывать сопротивление в Мариуполе, но ситуация на заводе «Азовсталь», где находятся украинские военные и гражданские, «критическая». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«Необходим срочный гуманитарный коридор с завода «Азовсталь» с гарантиями безопасности для людей», – заявили в МИД Украины, сообщает Крым.Реалии.

Украинское дипломатическое ведомство указывает, что Россия должна понести ответственность за военные преступления и, в частности, убийства мирных жителей.

Euronews отмечает, что Москва объявила о планах проведения шествия в честь Дня Победы 9 мая в Мариуполе – месте самых ожесточенных боев войны и самой страшной гуманитарной катастрофы, где в результате бомбардировок было разрушено 95% города и погибло более 20 000 человек.

Мариупольский завод «Азовсталь» «разбомблен и уничтожен практически полностью». Об этом в комментарии Радио Свобода 19 апреля заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

По его словам, на завод сбрасываются «сверхмощные бомбы», а под завалами находится «очень много людей».

Генсек ООН Антониу Гутерриш 19 апреля призвал воюющие стороны объявить «пасхальное перемирие» с 21 апреля по 24 апреля, когда христиане восточного обряда отмечают Пасху. Он заявил 20 апреля, что хотел бы обсудить с лидерами России и Украины «срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине».

Во время войны: есть ли шанс для переговоров?

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что российская сторона последние две недели делает заявления о необходимости мирных переговоров.

«Но при этом какая-либо ответственность за то, что происходит в Украине, российским политическим руководством с себя снимается. После Бучи насколько возможны вообще договоренности в военными, по сути, преступниками?» – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что поле для переговоров очевидно сохраняется, возможно, общество посвящено не во все нюансы переговоров.

«В публичной плоскости, не уверена, что какие-либо договоренности возможны. По сути, мы наблюдаем сейчас на одном из пиков очередную стадию эскалации, Россия начинает вторую фазу спецоперации, как сказали Путин и Лавров», – подчеркивает Юлия Тищенко.

По ее словам, есть много связанных между собой вещей, если речь заходит о политических переговорах, бомбардировках Харькова, в Херсонской, Николаевской областях и о ситуации в Мариуполе.

«Постоянно звучат тезисы, что нужны посредники уровня Эрдогана или Папы Римского. В данном случае – это решения не одной Украины. Но при этом мы не раз уже видели и другие истории. То, как российские войска расстреливают 90 человек в гражданской одежде, приняв их за военных, то – что нет гражданских на «Азовстали», то применяют против украинских военных, о чем говорят военные эксперты, химическое оружие», – отмечает Юлия Тищенко.

Двойственная реальность войны

Политолог Вячеслав Потапенко считает, что за последние две недели ситуация на поле боя для многих экспертов и политиков является определяющей, когда речь идет о возможности мирного договора между Украиной и Россией.

«После встречи министров иностранных дел Украины и России в Анталии 10 марта был какой-то момент, ощущение, что договоренность может быть. Но за последние две недели ситуация перешла полностью на поле боя, многие смотрят на поле боя, что там должно что-то решиться. Полем боя определен прежде всего Донбасс, и я понимаю, что все стороны и все участники этого процесса, и внешние наблюдатели ожидают – как решится ситуация на поле боя», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что на данном этапе Россия и Украина имеют определенные военные ресурсы для борьбы, и гражданское общество, как в Украине, так и России настроено побеждать.

Решение российского лидера прекратить штурм «Азовстали», он считает, можно оценивать с позиции некоторых исторических примеров.

«В Одессе и Николаеве есть каменоломни, в них во время Второй мировой войны советские войска в каком-то количестве пересидели оккупацию. Из таких мест можно выбивать годами или применять очень запрещенное оружие. Сегодня решение Кремля похоже на технический момент – и не могут выбить и это будет длиться долго», – подчеркивает политолог.

Вячеслав Потапенко отмечает, что в целом ситуацию на поле боя в Украине и России оценивают по-разному.

«В Украине – Мариуполь защищается, а в России – он под контролем. Такая двойственная реальность», – утверждает он.