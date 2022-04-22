Польський пекар приїхав до Бучі, щоб пекти хліб для українців

Пекар Яцек Полєвскі приїхав із польського міста Познань у зруйновану окупантами Бучу на Київщині, щоб пекти хліб для його жителів.
Історією поділився український кондитер Андрій Пивовар.
Із початку війни Яцек підтримував українців, а коли побачив фото зруйнованої Бучі – вирішив приїхати. У Польщі пекар завантажив 500 кг борошна, а дорогою у Львові докупив ще 600 кг.
Разом із власниками місцевої пекарні «Хатинка пекаря» пекарі спочатку прибрали приміщення, а потім почали пекти хліб.
Яцек Полєвскі розповів про хліб, який випікає для мешканців Бучі.
«Житній, зроблений за польською рецептурою з найкращого еко-борошна. Хліб буде дуже поживний, ситний, можна сказати солдатський і дуже пахучий», — Яцек Полєвскі.
Нагадаємо, на Закарпатті кондитер виготовив 22-кілограмову українсько-британську писанку.
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