Путін планував створити для українців концтабори у Західному Сибіру Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма » Пациент в Британии болел Covid-19 в течение 16 месяцев Британские врачи считают, что зафиксировали случай самого долго в мире заболевания ковидом: пациент, имя которого не называется по этическим причинам, страдал от заболевания в течение 505 дней (то есть более 16 месяцев). Этот человек так и не смог справиться с коронавирусом и умер в больнице в 2021 году. Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечившие пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Однако этот человек страдал другими хроническими заболеваниями и его иммунная система была крайне ослаблена. Пациент впервые заболел ковидом в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. У него появились все симптомы, и инфекция была выявлена при помощи ПЦР-теста. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице — как для планового обследования, так и лечения. Все это время его анализы на Covid-19 оказывались положительными — всего он их сделал около 50. По данным врачей, речь шла именно об одном длительном заболевании, а не о повторных случаях инфицирования. Такие выводы были сделаны после тщательного изучения тестов. «Тесты, сделанные при помощи мазков в горле, каждый раз оказывались положительными, — рассказал Би-би-си лондонский врач Люк Бладжон Снелл, который вскоре расскажет о результатах своей работы на медицинской конференции в Европе. — У пациента так и не было негативного теста. И мы можем судить, что это была одна и та же инфекция по ее генетическим признакам. Информация, которую мы получали при секвенировании генома вируса, у этого пациента была уникальной и постоянной». Примечательно, что скончавшийся пациент не мог избавиться от инфекции даже при помощи антивирусных препаратов. Новые мутации По словам экспертов, изучение подобного хода заболевания крайне важно, поскольку он может приводить к появлению новых вариантов ковида (хотя в данном случае этого не произошло). «Когда люди остаются инфицированными в течение долго времени, вирус продолжает к ним адаптироваться. И в результате у ковида может появиться возможность выработать новые мутации, — объясняет Снелл. — У некоторых наших пациентов происходили мутации, имевшие место в вариантах, которые вызывают опасения». При этом врач объясняет, что в общей сложности они изучали девять случаев «длинного ковида», и ни один из них не привел к появлению новых опасных вариантов заболевания. По словам Снелла, люди с хроническим ковидом могут даже не быть переносчиками заболевания. Случай человека, болевшего 505 дней, отличается от так называемого «долгого ковида», когда в организме больше не остается вируса (и результаты тестов оказываются негативными), однако некоторые симптомы, такие как потеря обоняния или «мозговой туман» продолжаются в течение длительного времени.