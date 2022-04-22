Пентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников Ghost Путін планував створити для українців концтабори у Західному Сибіру » Один из командиров «Азова» рассказал Би-би-си о защите «Азовстали» Заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламар рассказал Би-би-си, что на территории завода «Азовсталь» — последнего незанятого российскими войсками участка Мариуполя — остаются сотни мирных жителей. Он также заявил, что защитники Мариуполя не намерены сдаваться, но готовы выйти из города с собственным оружием при условии, что договоренность об этом гарантируют третьи страны. В четверг власти России заявили, что взяли Мариуполь под контроль. При этом президент Владимир Путин приказал министру обороны РФ отказаться от штурма «Азовстали», чтобы не рисковать жизнями военных, но заблокировать промышленную зону так, «чтобы муха не пролетела». До этого российские военнослужащие несколько недель вели в Мариуполе бои, город оставался в блокаде с первых дней марта. По данным Украины, большая часть зданий в городе разрушена, городские власти говорят, что во время штурма города могли погибнуть около 20 тыс. мирных жителей. В интервью Би-би-си Паламар описывает противостояние украинских военных с армией РФ в последние дни так: «Ночью в том числе происходили штурмы завода — при поддержке корабельной артиллерии — стреляли с моря. С воздуха сбрасывают сверхтяжелые мощные бомбы — происходят постоянные авиаудары. Стреляют артиллерийские системы залпового огня. Стреляет ствольная артиллерия». «Прорывались колоны военной техники при поддержке танков — с БТРов с БМП. Большое число пехоты пыталось прорваться к нам, — продолжает он. — У них ничего не получилось. Мы уничтожили три танка, уничтожили два МТ-ЛБ [бронетранспортер] и один БТР, а также много вражеской пехоты. Штурмы им не удались». Паламар не уточнил, когда именно происходили попытки новых штурмов «Азовстали». В четверг вечером украинский генеральный штаб заявил, что несмотря на заявления Путина, боевые действия в Мариуполе продолжаются. «На Донецком и Таврийском направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и осуществлял попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода «Азовсталь», — сказано в заявлении украинских военных. О бомбардировках завода также сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале. «Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории «Азовстали», — написал он в четверг около 17:30 по местному времени. Министерство обороны России в своих вечерних сводках ситуацию в Мариуполе не комментировало. Территория «Азовстали» практически разрушена Святослав Паламар рассказал Би-би-си, что в результате массированных бомбардировок многие здания в промышленной зоне завода разрушены. «Территория «Азовстали» практически разрушена. Они используют тяжелые бомбы, противобункерные бомбы, которые приносят большие разрушения. Есть раненые, есть убитые. Гражданские находятся под завалами», — говорит он. Точных данных о числе мирных жителей, которые остаются на территории завода, нет. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что гражданских там может быть от 300 до 1000 человек. Паламар рассказал Би-би-си, что даже защищающие «Азовсталь» военные не знают, сколько там людей, поскольку «есть полностью уничтоженные помещения», куда они не могут добраться из-за постоянных обстрелов. Как говорит представитель полка «Азов», эти люди находятся в подвальных помещениях, в каждом из которых «от 80 до 100 людей». «Там есть маленькие дети, трехмесячные дети есть, есть 14-летние. В одном из бункеров 17 детей и около 80 гражданских. Это женщины, это пожилые люди. Это мужчины, которым тоже не удалось уехать, — говорит Паламар. — По нашим подсчетам, это сотни гражданских. Но все, что мы можем для них сделать, мы делаем». По словам заместителя командира «Азова», эти люди живут отдельно от военных, поскольку украинская армия не хочет подвергать их опасности. Паламар называет неправдой заявления российских властей о том, что «Азов» якобы использует людей в качестве живого щита. Он говорит, что защитники Мариуполя неоднократно призывали организовать эвакуацию из города мирного населения, однако подобные попытки каждый раз заканчивались неудачей. «Пару дней назад, в тот момент, когда войска РФ заявляли об эвакуационном коридоре, я вам скажу, что в этот момент обстрелы не прекращались, — сказал Паламар. — И даже если бы люди рискнули, они попали бы под обстрелы. И погибли бы однозначно. Покинуть подвальные помещения у них нет возможности». Россия же заявляет, что гуманитарные коридоры из Мариуполя постоянно открываются и обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону. «Гуманитарный коридор с территории «Азовстали» давно открыт, — написала в четверг в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу украинских властей к мировым лидерам помочь эвакуации. — Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на «Азовстали» им воспользоваться». По словам Паламара, остающиеся на заводе мирные жители не верят российским властям и поэтому просят, чтобы эвакуацию из Мариуполя гарантировали третьи стороны. Представитель «Азова» считает, что такими гарантами могли бы выступить как международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ОБСЕ, так и другие страны. «Они боятся, тут есть семьи наших военнослужащих и женщины, — объясняет Паламар в интервью Би-би-си. — Маленькая девочка, которую мы показывали, чья мама оказывает помощь нашим раненым бойцам. И мы знаем, что с ними произойдет. Если никто не гарантирует их безопасность, мы понимаем, что их запытают, их убьют, замордуют или в лучшем случае вывезут на территорию России через фильтрационные лагеря, а потом они пропадут». Украинские власти обвиняют Россию в принудительном вывозе жителей Мариуполя и других оккупированных городов на свою территорию. В Москве же утверждают, что украинское мирное население эвакуируется в Россию по собственному желанию: в четверг российское министерство обороны заявило, что таких людей уже больше 900 тысяч, в том числе 166 тыс. детей. При этом одной из главных проблем при выходе людей из осажденных и занятых российской армией населенных пунктов было стремление Москвы организовать гуманитарные коридоры именно в Россию, а не на подконтрольную Украине территорию. Сдаваться не намерены Как считает Паламар, международные посредники могли бы посодействовать выходу из осажденной «Азовстали» не только мирных жителей, но и защитников города. Он говорит, что среди них есть более 500 раненых. Принимать предложение России о сдаче в плен в обмен на сохранение жизни украинские военные не намерены. Паламар призывает не верить заявлениям российских властей о том, что они взяли Мариуполь под контроль. «Я всегда в своих обращениях говорю, что пока мы тут, Мариуполь — это Украина. Мариуполь — это всегда Украина, как бы кто что не говорил, — сказал заместитель командира «Азова». — Борьба продолжается. Мы на территории Мариуполя». Точных данных о том, сколько украинских военных сейчас защищает «Азовсталь» также нет. Министерство обороны России заявляло со ссылкой на свидетельства пленных военнослужащих ВСУ, что на территории «Азовстали» находятся в общей сложности 2,5 тысячи человек. Паламар на вопрос Би-би-си о численности защитников завода ответил так: » [Нас] достаточно, чтобы уничтожать все их атаки». «Мы неоднократно заявляли, что в плен мы сдаваться не будем, — говорит один из командиров «Азова. — Мы будем воевать. Мы рассматриваем только вариант выйти с территории Мариуполя, направиться в безопасное место со своим оружием, с табельным стрелковым оружием». Паламар считает, что защитники Мариуполя «перебили большое число [российской] группировки, задержали войска Российской Федерации, которые пробивались на территорию Украины, могли пойти дальше». «Возможности защищаться, возможности хорошо воевать — скажем так, как было в самом начале, конечно, у нас нет, — объясняет он. — Есть истощение — боекомплекта и так далее. Поэтому мы за то, чтобы также эвакуировать наших военных».