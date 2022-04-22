Маріуполь: за даними розвідки, Путін кине на «Азовсталь» росгвардію та ФСБ

За даними української розвідки режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод «Азовсталь» в заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня

Деталі: Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати «Азовсталь». Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завзди лукавить.

Пряма мова: «Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму «Азовсталі». Але за нашими даними вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив».