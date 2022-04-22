Армія рашистів декларує намір окупувати Південь України і створити “коридор на Крим”

Цілями російського вторгнення є окупація Донбасу та Півдня України з метою створення сухопутного коридору з території РФ до Криму та Придністров’я.

Про це заявив виконуючий обов’язки командувача Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв, повідомляє Мілітарний з посиланням російські медіа.

Рашистський генерал зробив ці заяви на річному зібранні Союзу підприємств оборонної промисловості Свердловської області.

“З початком другої фази спецоперації, вона вже почалася буквально два дні тому, однією із задач російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор в Крим, а також вплинути на життєво важливі об’єкти української економіки“, – сказав Міннекаєв.

Також він заявив, що контроль над українським Півднем це “ще один вихід в Придністров’я, де також є факти утисків російськомовного населення“.

Раніше Росія ніколи не заявляла офіційно про намір здійснити окупацію південних українських областей. Президент РФ Путін та міністр оборони Шойгу стверджували, що цілями “другої фази” є контроль над Донбасом.

Попри це, Росія вже фактично здійснила окупацію Херсонської області, деяких населених пунктів Миколаївської та півдня Запорізької областей.