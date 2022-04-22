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Армія рашистів декларує намір окупувати Південь України і створити “коридор на Крим”

Цілями російського вторгнення є окупація Донбасу та Півдня України з метою створення сухопутного коридору з території РФ до Криму та Придністров’я.

Про це заявив виконуючий обов’язки командувача Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв, повідомляє Мілітарний з посиланням російські медіа.

Рашистський генерал зробив ці заяви на річному зібранні Союзу підприємств оборонної промисловості Свердловської області.

З початком другої фази спецоперації, вона вже почалася буквально два дні тому, однією із задач російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор в Крим, а також вплинути на життєво важливі об’єкти української економіки“, – сказав Міннекаєв.

Також він заявив, що контроль над українським Півднем це “ще один вихід в Придністров’я, де також є факти утисків російськомовного населення“.

Раніше Росія ніколи не заявляла офіційно про намір здійснити окупацію південних українських областей. Президент РФ Путін та міністр оборони Шойгу стверджували, що цілями “другої фази” є контроль над Донбасом.

Попри це, Росія вже фактично здійснила окупацію Херсонської області, деяких населених пунктів Миколаївської та півдня Запорізької областей.

22 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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