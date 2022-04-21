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Зеленський знову готовий до прямих перемовин із путіним

Президент України Володимир Зеленський заради завершення війни готовий до прямих перемовин із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє BFMTV.

Українська влада повернулася до ідеї можливої зустрічі з представниками РФ для завершення війни. Зокрема, Зеленський готовий, як і раніше, до розмови з Путіним.

“Впевнений, що зустріч лідерів України та Росії могла би відбутися за умови, що зберігався бодай мізерний шанс зупинити цю війну”, – пояснив президент.

Зеленський вестиме перемовини для повернення російських військ на позиції перед 24 лютого. “Якщо вони назвуть дату й місце, ми будемо готові зустрітися з ними”, – додав Зеленський.

21 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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