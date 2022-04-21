WSJ: Суверенный дефолт России стал более вероятен

Суверенный дефолт России стал более вероятен после того, как в среду американские регуляторы рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга России, предложив кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 миллионов долларов, находящихся на замороженных в результате санкций счетах Центрального банка России.

Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, когда истекает так называемый льготный период, она формально окажется в состоянии дефолта или, как пишут аналитики рейтингового агентства Moody’s, такая ситуация «может рассматриваться как дефолт».

По подсчетам The Wall Street Journal, долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют 6 миллиардов долларов.

Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях.

Инвесторы, покупающие страховые инструменты защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93 процента, пишет издание.