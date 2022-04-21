Вести переговори з Путіним – як розмовляти з крокодилом, який вчепився у твою ногу, — Джонсон

Про це повідомляє Reuters.

Джонсон сказав, що мати справу з російським диктатором Путіним – все одно, що торгуватися з «крокодилом, коли він вчепився за твою ногу».

«Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю», — зауважив він.

За його словами, світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, у тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.

Джонсон вважає, що переговори з Росією про припинення війни, швидше за все, не увінчаються успіхом.

«Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили», — додав прем’єр Британії.