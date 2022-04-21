В київській мерії відкрили Європейський Дім

В київській мерії відкрили Європейський Дім — пише мер Клічко.

У церемонії відкриття, зокрема, взяли участь депутати Європарламенту від Бельгії, Іспанії, Литви та Румунії – Гай Верхофстадт, Луіс Гарікано, Пятрас Ауштрявічюс і Рамона Стругаріу. Та сенатори Французької Республіки – Жерар Лонге, Ерве Море, Клод Малюре, Жан-Ів Леконт, Олів’є Кадік, Анжель Превіль, Філіп Домінаті. А також європейські наукові та громадські діячі – зокрема, Паскаль Брюкнер – відомий французький філософ та письменник, Алан Мадлєн – відомий французький політик, послідовний захисник української свободи та всебічної підтримки України.

«Мені дуже приємно вітати всіх вас на церемонії відкриття символічного Європейського Дому – European Working Place «WeEurope» – в мерії Києва. Міста, яке майже два місяці обороняється від російських варварів. Яке зазнало ракетних ударів, руйнувань інфраструктури та житлових будинків. Міста, яке бачило смерті сотень своїх мирних мешканців. Але Київ, попри всі страждання і загрози залишається нескореним. Завдяки нашим героїчним воїнам та хоробрим мешканцям, які об’єднались в боротьбі проти орків», – заявив Кличко.

Він висловив сподівання, що керівники і народи держав Євросоюзу переконались, що сильна і стабільна Європа неможлива без сильної і успішної України.

«Ми налаштовані швидко подолати шлях до повноправного членства в ЄС. Досягнути всіх необхідні критеріїв. Свій внесок в цей процес має зробити і Європейській Дім — European Working Place “WeEurope”. Ми створюємо його як місце для зустрічей та дискусій, що сприятимуть європейській інтеграції України», – додав міський голова Києва.