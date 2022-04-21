В Херсонской области российские оккупанты предупредили жителей, что «зеленых коридоров» больше не будет

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

«Оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения. Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что «зеленых коридоров» больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт», — сообщает Генштаб.

Кроме того, оккупанты предупредили население, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики начнут обстрел населенного пункта.