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В Херсонской области российские оккупанты предупредили жителей, что «зеленых коридоров» больше не будет

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

«Оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения. Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что «зеленых коридоров» больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт», — сообщает Генштаб.

Кроме того, оккупанты предупредили население, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики начнут обстрел населенного пункта.

21 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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