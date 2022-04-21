Страны «Большой семерки» пообещали усиливать экономический нажим на Россию

Страны «Большой семерки» будут усиливать экономический нажим на Россию в связи с ее вооруженным вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центральных банков G7, которая прошла в среду в Вашингтоне.

«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — говорится в документе.

Главы финансовых ведомств и центральных банков «семерки» также подчеркнули, что G7 вместе с партнерами продолжит предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой войны для России».

В совместном заявлении также отмечается, что страны «Большой семерки» продолжат тесное сотрудничество, направленное на исполнение введенных против РФ санкций и предотвращение любых попыток их обойти.

Страны G7 также выразили сожаление в связи с участием России в заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 на фоне ситуации вокруг Украины.

«Международные организации и многосторонние форумы не должны больше вести свою деятельность с Россией в обычном деловом режиме. Таким образом, мы сожалеем об участии России в международных форумах, включая встречи G20, а также по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе», — говорится в документе.