США начали обучать украинцев работе с гаубицами

Американские военные начали обучать небольшую группу украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии, сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Он добавил, что обучение ведется за пределами Украины и займет около недели.

Чиновник не уточнил, где именно ведется подготовка.

«Речь идет о небольшом количестве украинцев, чуть больше 50», – сказал он, выступая на условиях анонимности.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов.

Объявление было сделано накануне масштабного российского наступления, ожидаемого на востоке Украины, и на этот раз помощь будет включать тяжелую артиллерию.