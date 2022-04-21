Росіяни контролюють близько половини Попасної та депортують містян до ОРЛО

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Від початку російського вторгнення у Попасній загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається більше 2,5 тисяч мешканців. Зараз росіяни контролюють близько половини міста. До цього району ми доступу не маємо. З окупованої частини Попасної росіяни «евакуюють», тобто депортують людей до Первомайська», — розповів він.







У Попасній не припиняються бої, люди живуть у бомбосховищах і не можуть вийти на вулицю через щільність обстрілів. У місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі.







«За даними міської ВЦА, з 24 лютого у Попасній внаслідок обстрілів загинуло понад 100 людей. Досі у бомбосховищах залишається більше 2,5 тисяч мешканців. Евакуація ускладнена», — додав Сергій Гайдай.