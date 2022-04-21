Росія відмовилася від перемир’я на Великдень

Російська Федерація відмовилася від пропозиції генсека ООН Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи
Про це йдеться передає у заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.
Так, Гуттеріш запропонував встановити «гуманітарну паузу» перед Великоднем з 21 квітня для організації гумкоридорів та евакуації мирних жителів. Українська сторона погодилася на таке перемир’я, проте росіяни — ні.
«Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі», — зазначив Кислиця.
Дипломат оприлюднив відео з формулюванням відмови керівництва РФ від перемир’я.
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