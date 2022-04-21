Постійне погіршення прогнозів для московії

У традиційній рубриці “На дно” оформлюються чіткі тенденції. Одна з них – постійне погіршення для московії прогнозів, які після першого місяця застосування санкцій виглядали не такими вже страшними для рашистів. Але спільна дія санкцій і втрати, яких рашисти зазнають в Україні від ЗСУ, змушують оглядачів переглядати прогнози.

Тож до заголовків щодо економічних втрат ворога:

1. Інфляція в РФ у річному вираженні прискорилася на 15 квітня до 17,62% з 17,49% тижнем раніше.

Ціни виробників промислових товарів у росії за березень зросли на 5,9%, за рік на 26,7%.

2. За тиждень експорт російської нафти через порти знизився на 25%, найбільше впали потоки через Чорне море.

Німеччина збирається відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року.

Найбільша нафтопереробна компанія Японії Eneos відмовилась від закупівлі російської нафти через вторгнення росії до України. Eneos замінить російський ресурс нафтою з Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту.

Уряд Латвії остаточно визначився з датою повної відмови від російського газу і до 1 січня 2023 повністю припинить його закупівлю.

Також Естонія має намір відмовитись від російського газу з 2023 року.

3. Через можливий дефіцит газу, німці погодилися разом з голландцями почати розробку родовища газу в Північному морі, яке розташовується на кордоні двох країн. Раніше німецька сторона виступала проти буріння свердловин у районі, розташованому за 20 км на північ від островів Схірмонніког (Нідерланди) та Боркум (Німеччина). Перший газ, як очікується, буде закачано протягом двох років. Потенціал у районі родовища становить близько 60 млрд. кубометрів.

– Відмова Європи від російських нафти і газу буде поступовою. Швидше від нафти, ніж від газу, і швидше в країнах, які менше залежать. Важливо, щоб уже сьогодні приймалися політичні рішення і конкретні строки як щодо відмови, так і щодо заміщення з інших джерел. Тоді ембарго з гасла перетвориться на дієвий механізм, а світ навчиться жити без рашистів.

Дворічні плани не означають, що ці два роки братиметься московський газ. Це означає, навпаки, що і за два роки потреби у московському газі не буде. А поки втрати від ембарго компенсуватимуться з інших джерел.

4. Запасів електроніки та побутової техніки на складах торгових мереж у росії вистачить до літа. При умові, що поставляти будуть лише замовлене ще взимку і не буде ажіотажного попиту.

5. У росії на чверть скорочується випуск пакувального картону. Пакувальний картон використовується скрізь при упаковці практично будь-якої групи товарів. Падіння виробництва на 25% свідчить про суттєве зниження товарообігу всередині країни.

Далі точно буде.

Боротьба триває!

Ростислав Павленко