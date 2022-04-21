На Харківщині окупанти забороняють евакуацію та розстрілюють волонтерів Бездепозитные бонусы от онлайн казино — лучший приз за регистрацию » На звільнених від окупантів територіях добровольців ТрО закликають передати зброю на зберігання, — командувач ТрО Галушкін Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін закликав добровольців Сил ТрО та командирів ДФТГ у регіонах, які звільнені від окупантів, передати отриману зброю у визначених місцях зберігання Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України. «Зі зброєю в руках ви звільняли північ України від російських окупантів, і зараз воюєте за південь та схід України. ЗСУ та ваші громади високо цінують вашу хоробрість і відданість. Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога — російських військ. Ми вдячні вам за вашу вмотивованість та відповідальність», — сказав Галушкін.