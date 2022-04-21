Вести переговори з Путіним – як розмовляти з крокодилом, який вчепився у твою ногу, — Джонсон Протягом тижня рф перекинула в Україну додаткових 17 БТГр » Литва передала Україні важкі міномети Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією. Як повідомляє BNS, про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише «Європейська правда». «Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато», — зазначив він. Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї — ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.