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Литва передала Україні важкі міномети

Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляє BNS, про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише «Європейська правда».

«Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато», — зазначив він.

Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї — ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.

21 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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