Компанія AeroVironment передасть Україні понад 100 безпілотників Quantix Recon

Американська компанія AeroVironment, що є виробником дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні більше 100 безпілотників Quantix Recon.

Про це інформує Мілітарний.

AeroVironment, яка є світовим лідером у галузі різноманітних роботизованих систем, оголосила у вівторок, 19 квітня, про безкоштовну передачу безпілотників Україні.

У допомогу включатимуться і послуги з навчання військовослужбовців Збройних сил України та Сил тероборони.

Ця пожертва надасть українським операторам дронів, інструмент, який може літати непоміченим для сил противника та не піддаватися впливу радіоелектронних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених чи недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється.

Дрон Quantix Recon

У компанії зазначили, що для AeroVironment велика честь підтримувати народ України у боротьбі з російськими загарбниками.

Безпілотник Quantix Recon з вертикальним злетом та приземленням, забезпечує отримання оперативної інформації шляхом фотографування місцевості та інфраструктури з високою роздільною здатністю з прив’язкою до місцевості.

Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратних км або 20 лінійних кілометрів за 45 хвилинн польоту на одному заряді батареї.

Поставка БПЛА Quantix Recon не залежить від інших систем виробництва компанії AeroVironment та БПЛА, які вже надаються Україні урядом Сполучених Штатів.

Очікується, що першу половину подарованих дронів Quantix Recon буде доставлено цього тижня, а навчання операторів розпочнеться негайно.

Swthcblade 600

Минулого тижня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки доставили в Україну “значну кількість” дронів-камікадзе Switchblade.