Как написать аргументированное эссе на английском языке

Аргументированное эссе – что это?

Аргументированное эссе на английском языке – это достаточно короткое сочинение, в котором автор должен сформулировать и обосновать свою точку зрения на заданную тему. Вот как описывает цели эссе англоязычный эксперт:

“ When you write an argumentative essay, keep in mind that in an argumentative text, it is vital to take a stance on an issue and demonstrate your support for that stance by citing reliable and credible sources. The purpose of an essay is to convince the reader to agree with the point of view presented.” – Henrique Bertulino.

Виды эссе

For And Against Essays

В нем, как следует из названия, необходимо изложить аргументы «за» и «против» какой-либо точки зрения. Это может быть вопрос из области экономики, политики, технологий или образования, например: “Has the internet made society better?” или “Are workers more productive at home?”. В эссе такого типа стоит придерживаться следующего плана:

Во введении нужно подвести читателя к теме;

В основной части текста следует привести аргументы «за» и «против» рассматриваемого вопроса, не высказывая при этом свою точку зрения;

В заключении необходимо выразить свое отношение к предмету обсуждения, а затем сформулировать вывод.

Opinion Essays

В эссе этого типа следует не только высказать свою точку зрения, но еще и посмотреть на предложенную тему рассуждения с разных сторон. Нужно проанализировать все аспекты рассматриваемого вопроса, а также подробно изложить свое мнение, не забыв обосновать его. Примерный план эссе:

Во введении следует сформулировать основной вопрос и выразить свое отношение к нему;

В основной части текста необходимо аргументировать свою точку зрения, описать противоположное мнение и объяснить, почему его не разделяете;

В заключении нужно кратко суммировать все свои аргументы.

Suggesting Solutions to Problem Essays

В эссе предлагается к рассмотрению какая-либо глобальная проблема и пути ее возможного решения.

Примерная структура:

Во введении необходимо описать проблему и описать ее причины и последствия;

В основной текстовой части нужно предложить способы решения рассматриваемой проблемы и их потенциальный эффект. Нужно также привести четкие и понятные аргументы, почему необходимо принять те или иные меры, и что они за собой влекут;

В заключении нужно подвести итоги.

Важно помнить, что эссе на английском языке – это текст, в котором необходимо высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу и подкрепить его фактами, результатами исследований, а также суметь представить и противоположную точку зрения.

Как избавиться от страха чистого листа

Не всегда первые слова начинают появляться на листе бумаги сразу же, как только вы взяли в руки ручку. Нет ничего страшного в том, чтобы потратить чуть больше времени на подготовку и как следует продумать тему, аргументацию, составить план работы. Однако есть пара советов, которые помогут не затянуть этот этап и перестать бояться приступить к написанию текста.

Первый способ – начните не со слов

Начните рисовать на листе любые линии, узоры и завитки, ведь таким образом лист быстро перестанет быть слишком белым и пугающим, а вы сможете спокойно начать писать. Ведь это всего лишь черновой вариант, в нем можно спокойно зачеркивать то, что не понравилось, делать ошибки и исправлять их.

Второй способ – используйте диктофон

Дайте себе возможность проговорить имеющиеся мысли на диктофон, прослушать их, и только потом записать. После нескольких таких тренировок вам будет легче записывать свои мысли и прямо на бумагу.

Третий способ – песочные часы

Тренировка с песочными часами поможет справиться еще и со страхом ограничения по времени на экзамене. Нужно поставить часы перед собой, а потом быстро начать писать на абсолютно любую тему, не обращая при этом внимания на качество того, что получается. Ведь все можно будет отредактировать позднее. Практика показывает, что даже те люди, которым трудно давалось придумать несколько предложений за десять минут, путем такой практики научились писать достойные тексты за небольшой отрезок времени. Для начала нужно лишь почувствовать себя уверенно.

Четвертый способ – дневник

Ведение дневника обязательно поможет в четкой формулировке мыслей. Оставляя даже короткие записи каждый день, достаточно быстро можно будет заметить первые результаты.

Планирование и создание структуры эссе

Продумывание темы – это очень важная часть работы над эссе. Во время подготовки стоит читать тексты на различные темы, это поможет расширить кругозор и взять на заметку новые фразы.

Аргументирование – не менее важный момент в написании эссе, Чтобы ваша мысль не звучала сухо, нужно уметь подкреплять свою точку зрения аргументами, ссылаясь на яркие примеры, авторитетные источники, исследования на данную тему, статистику.

Структура аргументированного эссе подчиняется общепринятым правилам.

Обязательные части:

Заголовок. Отражает заданную тему;

Введение – это вступительная часть будущего сочинения. Его задача – краткое описание сути (может варьироваться от трех предложений до трех абзацев);

Основная часть – самая объемная составляющая эссе. Здесь должен быть раскрыт основной замысел (длина будет зависеть от уровня подготовки, сложности темы и требований к общему объему текста);

Заключение – финал рассуждения, где необходимо подвести итоги (будет достаточно одного-двух абзацев).

Структура и стиль

Ваше эссе должно продемонстрировать не только ваше владение языком, но и способности четко формулировать мысли, выстраивать повествование логично, приводить убедительные аргументы и не утомлять читателя излишней многословностью. Приступая к написанию эссе, обязательно обратите внимание, установлены ли в задании минимальная и максимальная длина для этой письменной работы. Объем текста может подсказать, насколько глубоко тема должна быть раскрыта.

Во введении нужно суметь завладеть вниманием читателя: задать волнующий вопрос (если это уместно), столкнуть с противопоставлением или противоречием. Введение должно создать интригу, подвигать к дальнейшему прочтению.

Основная часть – самая объемная часть эссе, в которой решаются главные вопросы по раскрытию темы. Хорошее эссе отличает цельность повествования, где переход между абзацами обеспечивают логичные связки, гармонично объединяющие все мысли в общую канву текста.

Аргументы должны быть обоснованными. На каждый аргумент стоит отводить отдельный абзац текста. Примеры могут быть основаны либо на собственном опыте, либо на исследованиях и статистике. Избегайте голословных и неподтвержденных утверждений.

В заключении нужно подвести итог приведенным рассуждениям. Стоит кратко переформулировать тезисы из основной части, подкрепив их аргументами еще раз более ярко и четко.

Цитирование

Во многих случаях уместно использовать цитирование. Цитаты обязательно должны быть оформлены в соответствии с правилами. Первое слово цитаты пишется с заглавной буквы, как и первая буква предложения. Если цитата разрывается, то в кавычки необходимо взять все ее части.

Редактирование

Уделите достаточно времени вычитке текста и его редактированию. При написании как чернового, так и чистового варианта, нужно обращать внимание на связанность текста, отсутствие пунктуационных, грамматических и орфографических ошибок. Стоит прочесть текст несколько раз, чтобы быть уверенным в том, что все необходимые исправления внесены.

Типичные ошибки

Самые распространенные ошибки, которых стоит избегать:

Грамматические и пунктуационные ошибки;

Затянутые предисловия и скудная детализация (потеря интереса у читателя);

Излишняя эмоциональность (текст не должен быть сухим, однако эмоции не должны выходить за известные рамки);

Придумывание фактов – важно основываться только на действительности;

Длинные фразы (сильно перегружают текст).

Полезные выражения и связующие фразы

Выражения и фразы, которые могут пригодиться при написании эссе:

To start/begin with, secondly, accordingly, consequently, hence;

It is often suggested/believed/argued that… notwithstanding, in contrast, on the contrary, still yet;

For example, for instance, namely, specifically, to illustrate;

However, nonetheless, but, in spite of, on the one hand, on the other hand;

Taking everything into account/consideration, in the final analysis, on the whole, thus, to conclude, to summarize.

Заключение

Работа над эссе помогает нам развивать навыки не только языковые, хотя чистая, лаконичная и грамотная речь, безусловно, в этом ряду уверенно занимает первое место. Но не менее важно и умение быстро формулировать свои мысли, выстраивать аргументацию, а также прекрасное чувство свободы в выражении своих мыслей.