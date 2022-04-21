Голови сенатів Чехії і Польщі виступили з закликом терміново надати Україні важку зброю

Голови сенатів Чехії і Польщі звернулися до парламентів країн ЄС, НАТО та інших демократичних країн із закликом терміново надати Україні важку зброю.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише «Європейська правда».

«Після відвідання Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид», — зазначив посол.

«Війна вступає у вирішальну фазу і без пришвидшення постачання важкої військової техніки ми піддаємо Україну ризику програти російській імперії, а самі будемо спостерігати за повільною агонією країни, що бореться, як Давид з Голіафом», — йдеться у зверненні політиків.

Парламентарі наголосили, що через божевілля російського диктатора ніхто не може бути впевнений, що бої на Дніпрі не перемістяться на Віслу, Сену, Рейн чи ще далі.

«Як вчить нас історія, поступки агресорам чи політика умиротворення — це шлях у пекло, який лише загострює конфлікт, замість того, щоб довести його до завершення», — йдеться у листі.