Что такое хостинг и как выбрать услугу по размещению сайта

Хостинг оказывает непосредственное влияние на техническую работу сайта, его раскрутку и удовлетворенность посетителей. Важно знать о том, что такое хостинг, как его выбрать и какие принципы работы имеет тот или иной вид хостинга сайтов. В этой статье сотрудники хостинг-провайдера Cityhost.ua расскажут о всех тонкостях выбора услуги по размещению сайтов.

Что представляет собой хостинг сайтов

Оплачивая хостинг услуги, вы арендуете ресурсы на сервере провайдера. С английского данный термин переводится как «хозяин, который принимает гостей». Хостинг-провайдер занимается сдачей пользователям в аренду своих вычислительных мощностей и дисковых площадей.

По какому принципу работает хостинг?

С помощью хостинга у клиента появляется возможность воспользоваться частью памяти и вычислительными мощностями сервера – именно они и обеспечивают полноценную работу сайта.

Для чего необходим хостинг?

Хостинг необходим для размещения сайтов, блогов, форумов, интернет-магазинов разной тематики. Крупные разновидности хостинга (выделенный сервер, VPS) используются как для размещения сайтов, так и для хранения крупных файлов, работы с программным обеспечением.

Чем отличается хостинг от домена?

Хостингом называют мощности сервера, на котором хранятся и обрабатываются файлы сайта. Домен, в свою очередь, является адресом сайта в интернете.

Какие бывают хостинги?

У каждого из типов хостинга свое количество оперативной памяти, объема жесткого диска, ядер процессора и мощности. При этом все они физически размещены на сервере.

Виртуальный хостинг

Виртуальный хостинг работает по принципу совместного использования ресурсов сервера сразу несколькими пользователями.

Его достоинства заключаются в:

Приемлемой цене.

Простом управлении.

Выполнении настроек и технических работ провайдером.

Недостатки связаны с:

Незначительным количеством ресурсов.

Невозможностью установки своего программного обеспечения.

Влиянием других аккаунтов.

Размещением исключительно работающих сайтов.

VPS-хостинг

VPS является выделенным участком реального сервера, который работает в автономном режиме. Таким образом, владельцы VPS-хостинга получают в свое распоряжение отдельный виртуальный компьютер.

Среди преимуществ такого решения стоит выделить:

Больше возможностей управления.

Автономность.

Отличный вариант для малого и среднего бизнеса.

Не стоит забывать о недостатках в виде:

Более высокой стоимости.

Повышенной сложности управления.

Невозможности установки уникального ПО.

Выделенный сервер

Выделенный сервер – это аренда пользователем целого компьютера и возможность установки на него любых программ, создания крупных проектов.

Преимущества:

Мощнейший вид хостинга.

Максимальная свобода управления.

Недостатки связаны с:

Дороговизной.

Сложностью управления.

Облачный хостинг

Речь идет об относительной новой технологии, в которой сразу несколько серверов объединяются, совместно создавая облачную систему, откуда и происходит раздача хостинга.

Достоинства заключаются в:

Гибкости, простоте масштабирования.

Возможности бесплатного подключения услуги.

Простоте управления.

Недостатки проявляются в виде:

Риска утечки конфиденциальных данных.

Риска внезапной потери раскрученного сайта со всеми данными.

Бесплатный хостинг

Для получения хостинга бесплатно предусмотрены следующие способы:

Специальный сервис, где есть конструктор сайтов (Wix, uCoz и Битрикс24). Некоторые провайдеры, предоставляющие бесплатный хостинг для проверки его работы.

К его преимуществам относят:

Отсутствие необходимости оплаты.

Недостатков куда больше:

Минимальное количество ресурсов.

Тематические ограничения.

Сложное продвижение.

Низкая скорость и так далее.

Влияние хостинга на продвижение

Хостинг является одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на раскрутку сайта в поисковых системах. Отдельного внимания заслуживают следующие параметры:

Скорость загрузки сайта

Чем мощнее хостинг – тем быстрее будет загружаться сайт, что во многом влияет на ранжирование в поисковых системах и, безусловно, на продажи.

Показатель непрерывной работы сервера сайта

При низком показателе аптайма (менее 98%) у сайта становится меньше шансов оказаться в топе. Стоит ориентироваться на значение в 99.9%.

Безопасность сайта

О защите должен позаботиться в первую очередь веб-мастер, но и провайдеру стоит:

Поделиться инструментами обеспечения безопасности.

Регулярно обновлять ПО.

Предоставить услуги круглосуточной техподдержки.

Выбор хостинга в зависимости от сайта

Какой хостинг выбрать? Все зависит от того, какие у сайта потребности и задачи:

Виртуальный хостинг подойдет начинающим предпринимателям.

Виртуальный сервер неплох для малого и среднего бизнеса.

На выделенный сервер стоит обратить внимание представителям среднего и крупного бизнеса.

Облачный сервис оптимален для небольших проектов.

Бесплатный хостинг подходит исключительно для тестирования чего-либо.

Возможно ли изменение типа хостинга?

При необходимости «переехать» на другой тариф вашего провайдера достаточно обратиться в техподдержку. Также является возможным перенос сайта на хостинг другого провайдера.

Правильно выбрав хостинг, вы будете уверены в отличной работоспособности сайта, а самое главное – создадите максимум условий для его эффективного продвижения.