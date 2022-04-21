Что такое хостинг и как выбрать услугу по размещению сайта

Хостинг оказывает непосредственное влияние на техническую работу сайта, его раскрутку и удовлетворенность посетителей. Важно знать о том, что такое хостинг, как его выбрать и какие принципы работы имеет тот или иной вид хостинга сайтов. В этой статье сотрудники хостинг-провайдера Cityhost.ua расскажут о всех тонкостях выбора услуги по размещению сайтов.
Что представляет собой хостинг сайтов
Оплачивая хостинг услуги, вы арендуете ресурсы на сервере провайдера. С английского данный термин переводится как «хозяин, который принимает гостей». Хостинг-провайдер занимается сдачей пользователям в аренду своих вычислительных мощностей и дисковых площадей.
По какому принципу работает хостинг?
С помощью хостинга у клиента появляется возможность воспользоваться частью памяти и вычислительными мощностями сервера – именно они и обеспечивают полноценную работу сайта.
Для чего необходим хостинг?
Хостинг необходим для размещения сайтов, блогов, форумов, интернет-магазинов разной тематики. Крупные разновидности хостинга (выделенный сервер, VPS) используются как для размещения сайтов, так и для хранения крупных файлов, работы с программным обеспечением.
Чем отличается хостинг от домена?
Хостингом называют мощности сервера, на котором хранятся и обрабатываются файлы сайта. Домен, в свою очередь, является адресом сайта в интернете.
Какие бывают хостинги?
У каждого из типов хостинга свое количество оперативной памяти, объема жесткого диска, ядер процессора и мощности. При этом все они физически размещены на сервере.
Виртуальный хостинг
Виртуальный хостинг работает по принципу совместного использования ресурсов сервера сразу несколькими пользователями.
Его достоинства заключаются в:
- Приемлемой цене.
- Простом управлении.
- Выполнении настроек и технических работ провайдером.
Недостатки связаны с:
- Незначительным количеством ресурсов.
- Невозможностью установки своего программного обеспечения.
- Влиянием других аккаунтов.
- Размещением исключительно работающих сайтов.
VPS-хостинг
VPS является выделенным участком реального сервера, который работает в автономном режиме. Таким образом, владельцы VPS-хостинга получают в свое распоряжение отдельный виртуальный компьютер.
Среди преимуществ такого решения стоит выделить:
- Больше возможностей управления.
- Автономность.
- Отличный вариант для малого и среднего бизнеса.
Не стоит забывать о недостатках в виде:
- Более высокой стоимости.
- Повышенной сложности управления.
- Невозможности установки уникального ПО.
Выделенный сервер
Выделенный сервер – это аренда пользователем целого компьютера и возможность установки на него любых программ, создания крупных проектов.
Преимущества:
- Мощнейший вид хостинга.
- Максимальная свобода управления.
Недостатки связаны с:
- Дороговизной.
- Сложностью управления.
Облачный хостинг
Речь идет об относительной новой технологии, в которой сразу несколько серверов объединяются, совместно создавая облачную систему, откуда и происходит раздача хостинга.
Достоинства заключаются в:
- Гибкости, простоте масштабирования.
- Возможности бесплатного подключения услуги.
- Простоте управления.
Недостатки проявляются в виде:
- Риска утечки конфиденциальных данных.
- Риска внезапной потери раскрученного сайта со всеми данными.
Бесплатный хостинг
Для получения хостинга бесплатно предусмотрены следующие способы:
- Специальный сервис, где есть конструктор сайтов (Wix, uCoz и Битрикс24).
- Некоторые провайдеры, предоставляющие бесплатный хостинг для проверки его работы.
К его преимуществам относят:
- Отсутствие необходимости оплаты.
Недостатков куда больше:
- Минимальное количество ресурсов.
- Тематические ограничения.
- Сложное продвижение.
- Низкая скорость и так далее.
Влияние хостинга на продвижение
Хостинг является одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на раскрутку сайта в поисковых системах. Отдельного внимания заслуживают следующие параметры:
Скорость загрузки сайта
Чем мощнее хостинг – тем быстрее будет загружаться сайт, что во многом влияет на ранжирование в поисковых системах и, безусловно, на продажи.
Показатель непрерывной работы сервера сайта
При низком показателе аптайма (менее 98%) у сайта становится меньше шансов оказаться в топе. Стоит ориентироваться на значение в 99.9%.
Безопасность сайта
О защите должен позаботиться в первую очередь веб-мастер, но и провайдеру стоит:
- Поделиться инструментами обеспечения безопасности.
- Регулярно обновлять ПО.
- Предоставить услуги круглосуточной техподдержки.
Выбор хостинга в зависимости от сайта
Какой хостинг выбрать? Все зависит от того, какие у сайта потребности и задачи:
- Виртуальный хостинг подойдет начинающим предпринимателям.
- Виртуальный сервер неплох для малого и среднего бизнеса.
- На выделенный сервер стоит обратить внимание представителям среднего и крупного бизнеса.
- Облачный сервис оптимален для небольших проектов.
- Бесплатный хостинг подходит исключительно для тестирования чего-либо.
Возможно ли изменение типа хостинга?
При необходимости «переехать» на другой тариф вашего провайдера достаточно обратиться в техподдержку. Также является возможным перенос сайта на хостинг другого провайдера.
Правильно выбрав хостинг, вы будете уверены в отличной работоспособности сайта, а самое главное – создадите максимум условий для его эффективного продвижения.
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