Как написать аргументированное эссе на английском языке Что такое хостинг и как выбрать услугу по размещению сайта » Британія запровадила санкції проти 26 фізичних та юридичних осіб із Росії До санкційного списку британська влада включила т.в.о.голови МНС Росії Олександра Чупріяна, командувача Силами спеціальних операцій РФ Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Богданського, колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова. Під санкціями також опинилися концерн «Калашников», ракетно-космічний центр «Прогрес», Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, Науково-дослідний технологічний інститут імені О.П. Александрова та інші російські НДІ. Санкції проти Росії – потужний важіль тиску, який має бути усунутий лише після «повного припинення вогню та виведення військ» з України, сказала раніше в інтерв’ю виданню The Telegraph міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Вона додала, що Москва повинна пообіцяти, що не вдасться до «подальшої агресії», тому що в противному випадку санкції будуть накладені знову. Захід повинен залишатися жорстким, щоб отримати мир, сказала Трасс.