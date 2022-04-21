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Байден: США поставят Украине новое тяжелое вооружение и беспилотники

Байден

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме и объявил о новом пакете военной помощи Киеву общей стоимостью в 800 млн долларов. Предыдущий пакет, примерно на ту же сумму, был выделен на прошлой неделе.

Байден сообщил, что в новый пакет войдет тяжелое вооружение и боеприпасы к нему, к том числе десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические беспилотные аппараты. В Украине отсутствуют запасы снарядов американского калибра.

По словам Байдена, новые вооружения отправятся прямо «на линию фронта свободы» — в зону начинающегося российского наступления на Донбассе.

По словам американского президента, именно сейчас «критическое окно» для подготовки украинской армии к отражению этого наступления. На следующей неделе администрация обратится к Конгрессу за новыми бюджетными ассигнованиями на помощь Украине, сообщил Байден.

 

Также незадолго до выступления президента минфин США сообщил о выделении 500 млн долларов на поддержание «критических операций правительства» Украины, иными словами на нормальное функционирование государственных учреждений, выплаты пенсий и зарплат бюджетников.

Накануне, в среду, президент Байден провел совещание с военным командованием

Президент Байден и военные
Кроме того, администрация объявила о запрете российским судам заходить в порты США.

«Это значит, что ни одному судну, ни одному судну, плавающему под российским флагом или находящемуся в собственности или под управлением структур, действующих в российских интересах, не будет позволено бросить якорь в Соединенных Штатах или подойти к нашим берегам. Ни одному! Ни одному!» — подчеркнул Байден.

Байден также открыто произнес то, что в целом было широко известно из СМИ, но официально не проговаривалось: США делятся с Украиной «своевременными разведданными».

21 апреля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина

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