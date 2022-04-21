Байден обсудил с американскими военачальниками новую фазу войны в Украине

По словам представителя Совета национальной безопасности, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие высокопоставленные военачальники должны обсудить с президентом «различные темы». В повестку мероприятия входит официальная встреча в Западном крыле Белого дома, а затем ужин с участием президента и первой леди, на который также приглашены супруги военных лидеров страны.

Несмотря на то, что ежегодное совещание по вопросам военной политики редко становится новостью, в этом году на повестке дня стоят очень серьезные вопросы, главным из которых является конфликт в Украине, который, как опасаются официальные лица, может на долгие годы поставить под угрозу европейскую безопасность.

Россия заявила о начале нового этапа своей «спецоперации», не переставая стремиться к достижению своей заявленной цели – «освобождению» украинского Донбасса. Западные союзники ожидают, что российская кампания может длиться много месяцев, зайти в тупик и станет проверкой возможностей украинских военных на поле боя.

Открывая встречу, Байден высоко оценил стойкость украинских военных и сказал, что единство НАТО «шокировало» президента России Владимира Путина.

«Они более жесткие и более гордые, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью, — сказал Байден, обращаясь к военачальникам. — Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что он будет способствовать нашему единству».

Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи Украине стоимость. 800 миллионов долларов, о котором впервые стало известно на прошлой неделе.

Россия заявляет, что 24 февраля Москва начала так называемую «специальную военную операцию» по демилитаризации и «денацификации» Украины. Киев и его западные союзники отвергают это как ложный предлог для начала ничем не спровоцированной войны.

Американские солдаты не воюют в Украине. США участвуют косвенно, вооружая, обучая и финансируя Вооруженные силы Украины.

Продолжительное столкновение также может стать проверкой общественной поддержки Вашингтона, активно помогающего Украине. В прошлом месяце Байден попросил Конгресс утвердить рекордные расходы на оборону в мирное время на предстоящий финансовый год.

Встреча проходит на фоне вопросов о будущем сил НАТО в Европе, в том числе о том, следует ли устанавливать постоянное присутствие на восточной границе оборонительного альянса.

Во время короткой начальной части встречи, на которой разрешили присутствовать журналистам, Байден также сказал, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что в числе военачальников, посетивших сегодняшнее мероприятие, были три женщины.