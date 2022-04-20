Ставки на спорт без вложений: миф или реальность?

Можно ли делать ставки на спорт без вложения денег

Делать ставки на спорт, без вложения своих денег и риска проиграть их, можно, поскольку большинство официальных букмекерских контор России дают своим новым клиентам бездепозитный бонус, позволяющий делать это.

Данный бонус выдается для привлечения новых клиентов, которые возможно станут, в дальнейшем, постоянными игрокам. Те букмекеры России, которые не предоставляют подобных подарков, проигрывают своим конкурентам битву за новых игроков и получают существенно меньше новых регистраций у себя на сайте. Сами букмекерские компании относятся к данным бонусам как к затратам на рекламу, которая работает очень эффективно и дает свои результаты.

Что такое бездепозитные бонусы букмекерских контор

Бездепозитный бонус в букмекерской конторе — это подарок для новых игроков, которые прошли регистрацию или скачали и установили мобильное приложение онлайн бк на свой смартфон. Для получения этого подарка не нужно пополнять счет и именно поэтому он пользуется огромной популярностью у игроков в букмекерские конторы.

Виды бездепозитных бонусов в онлайн бк

Букмекерские конторы с бонусом без депозита предоставляют игрокам две основные разновидности данного бонусы: реальные деньги на счете и фрибет.

В случае с реальными деньгами все предельно просто: вы регистрируетесь или устанавливаете приложение, после чего на вашем бонусном счете появляется определенная сумма денег, доступная для ставок на спорт. Данную сумму денег можно поставить как частями, так и целиком, на любое спортивное событие, из любого вида спорт и с любым коэффициентом.

Фрибет в онлайн бе — это бесплатная ставка, на определенную сумму денег, которая может быть использована только целиком, для ставки на событие или экспресс, с определенной букмекерской котировкой.

Как вывести бездепозитный бонус

Чтобы вывести полученный бонус, вам нужно сначала будет отыграть его. Для отыгрыша реальных денег, нужно сделать ставок на сумму, равную размеру полученного вами бонуса, умноженную на коэффициент вейджера, который можно найти в условиях предоставления подарка. После того как вы сделаете ставок на нужную сумму, все ваши деньги, находящиеся на бонусном счете, будут автоматически переведены на реальный счет и вы сможете поставить их на выплату.

Для отыгрыша бесплатной ставки, вам нужно поставить всю сумму на событие, с коэффициентом не ниже указанного в условиях. Если ставка выиграет, то вы сможете снять полученный выигрыш. Наиболее эффективно, для отыгрыша фрибетов, подходит стратегия ставок на низкие коэффициенты, обладающая минимальным риском.

Преимущества ставок на спорт без вложений

Бездепозитные бонусы позволяют делать ставки на спорт, без вложений, при этом вы получаете реальную возможность выиграть и вывести деньги. Начинающим игрокам лучше всего начинать свой путь в ставках именно с использования фрибетов или бездепов и только потом переходить к внесению депозитов.