Росіян почали бойкотувати на зустрічах G20 – Bloomberg

Міністри фінансів країн G20 і керуючі центральними банками залишили зустріч у середу 20 квітня, коли почали виступати російські офіційні особи.
Джерело: Bloomberg
Деталі: За словами людей, знайомих з подіями, міністр фінансів США Джанет Йеллен та інші міністри фінансів та керуючі центральними банками залишили зустріч G20 у середу, коли російські офіційні особи почали виступати перед присутніми.
Крім того, зазначається, що у страйку також взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко.
Один із співрозмовників журналістів сказав, що деякі офіційні особи, які були присутні на заході, практично вимикали свої камери, коли говорили російські офіційні особи.
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